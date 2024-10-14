Проект "Школа городской экономики" пройдет на базе НИУ ВШЭ

Кабмин реализует проект "Школа городской экономики" на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Об этом рассказала глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Экономика столицы является одной из крупнейших в мире, а также самой крупной в России: вклад в совокупный валовый региональный продукт превышает 20%.

"Для правительства Москвы важно, чтобы будущие специалисты в сфере городского управления, многие из которых продолжат работать в столице, знали принципы функционирования ее экономики, понимали связь между пространственным и экономическим развитием мегаполиса", – объяснила она.

Об этом и будет идти речь на занятиях в рамках проекта.

Во время проведения Дня открытых дверей Багреева прочитала лекцию "Введение в городскую экономику" и презентовала проект "Школа городской экономики". Слушатели узнали о развитии городской агломерации, структуре столичной экономики, тенденциях урбанизации и актуальных для Москвы вызовах. Также студенты разобрали кейс о реализации крупного инфраструктурного проекта.

В Школу можно будет попасть по результатам конкурса. Само обучение пройдет в период с 15 по 17 ноября. Вести занятия будут главы органов исполнительной власти столичного правительства, преподаватели университета, а также отечественные и иностранные эксперты.

Молодежь узнает больше о развитии городов, цифровизации и других важных аспектах. На последнем занятии проведут кейс-соревнование, после чего лучшие смогут пройти стажировку в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Ранее более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли практику на производственной площадке Московского НПЗ.

Участие в практике приняли учащиеся МГУ имени Ломоносова, РХТУ имени Менделеева, МЭИ, Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) и других учебных заведений. Для студентов было предусмотрено практическое знакомство с технологиями переработки нефти, экологической безопасностью и карьерными возможностями.