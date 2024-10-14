Москвичам пообещали "небольшое бабье лето"

Небольшое бабье лето прогнозируется в столице в предстоящие выходные. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

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"Холод нас приласкает только в первой половине недели. Сегодняшний и завтрашний день – по-настоящему осень. Дождь с примесью мокрого снега сегодня обязательно будет", – отметил синоптик.

В ближайшие дни столбики термометров будут на уровне 3–5 градусов. Со среды, 16 октября, ожидается повышение атмосферного давления, что будет способствовать улучшению погодных условий, объяснил Шувалов. Температура днем станет выше, однако ночью возможны заморозки. До 10–12 градусов ожидается в выходные дни.

На сегодняшний день в Москве и области действует желтый уровень опасности из-за заморозков. Вместе с тем до 21:00 понедельника объявлено предупреждение, связанное с сильным ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В столице начинается сезон предзимья, который будет продолжаться на протяжении почти двух месяцев, отметил синоптик Роман Вильфанд.