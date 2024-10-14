Три новых здания построят на территории киностудии имени Горького

На территории киностудии имени Горького появятся три здания административно-хозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тыс. кв. м. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более 4 тыс. кв. м для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5», – приводятся в материале слова Ефимова.

Как уточняется, эти работы выполняются комплексом городского хозяйства и департаментом капитального ремонта Москвы. В настоящее время на территории завершен демонтаж ветхих построек, возведен двухэтажный сервисный центр, строятся кинопроизводственный комплекс и центр реквизита. Предстоит также отремонтировать кровлю, фасады, восстановить и обустроить помещения широкоформатного зала и лабораторного корпуса. По окончании всех работ запланировано благоустройство территории.

«Для возведения данных объектов внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 га. Помимо модернизации всей территории, появления новых зданий и пространств общего пользования, также проектируются инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала», – цитирует пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что происходящая масштабная модернизация и обновление имущественного комплекса, а также присоединение ранее к студии третьей площадки – кинозавода МЕТМАШ на Рязанском проспекте – дадут новые возможности для развития отечественной киноиндустрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице создадут крупнейшую креативную площадку для полного цикла производства кино.