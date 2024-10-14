Москвичей предупредили о приходе первого снегопада

Первый снег выпадет в Москве в ночь на вторник, 15 октября. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он только припорошит землю: снежный покров составит 1-2 сантиметра и на следующий день уже растает. В следующий раз осадки ожидаются под конец недели, 20 октября, отметил синоптик.

Шувалов подчеркивает, что текущая волна похолодания не станет компенсационной после затянувшегося лета. Не отыграется на россиянах и зима, считает метеоролог.

«Температура по-прежнему либо близка, либо чуть выше климатической нормы. Поэтому говорить о том, что нас ждут зимой ого-го какие холода, я бы не стал. Все-таки такие прогнозы делаются ближе к календарной зиме», — заявил он.

Ранее Шувалов предупредил москвичей, что понедельник, 14 октября, станет самым холодным днем с начала осени. Такой прогноз специалисты объясняют действием североатлантического циклона «Хельма». Он принесет пасмурную погоду, ветер, дожди и мокрый снег.