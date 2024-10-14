14 октября станет самым холодным днем недели в Москве

Понедельник будет самым холодным днем на текущей неделе в Москве, ожидается плюс 3-5 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температура будет на 2 градуса ниже нормы.

Максимальные температуры днем составят 3-5 градусов. <…> Самый холодный день - понедельник, [температура] от нормы будет отличаться на 1,5-2 градуса, отрицательная аномалия, но небольшая", - сказал он.

Метеоролог подчеркнул, что фронтальный раздел будет проходить днем, в результате чего заметные осадки, местами сильные, начнутся около полудня. В столице прогнозируется дождь и мокрый снег.

Вечером ветер будет усиливаться, его порывы могут достигать 15 м/с. Ночь будет прохладной, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, отметил руководитель Гидрометцентра.