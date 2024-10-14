Второй уик-энд в формате киновыходных состоялся в кинопарке "Москино"

Второй уик-энд в формате киновыходных состоялся 12 и 13 октября в кинопарке "Москино", пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

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Так, кинопарк на прошедших выходных стал еще одной площадкой фестиваля "Золотая осень", превратившись в место, где горожане могли попробовать и купить фермерскую продукцию со всей страны, включая мед, сыр, мясо и рыбу.

Здесь же можно было принять участие в мастер-классах, украсив разделочные доски, попробовать декорирование банок и поучаствовать в создании орнаментов на тыквах.

Кроме того, гости фестиваля изготавливали экокормушки и свечи, участвовали в чайной церемонии с дегустацией купажей российских сортов и экскурсиях по кинопарку. Горожане могли попробовать себя в гонках на мини-тракторах и увидеть экспозицию тыкв, украшенных художниками.

Постановочные киносъемки также были доступны москвичам – любой мог примерить на себя образы известных киногероев, включая фильмы про мушкетеров и художественный фильм "Человек с бульвара Капуцинов".

Шоу на основе фильма "12 стульев" поставили на площадке кинопарка "Уездный город", а в "Театре Гонзаги" предлагали посмотреть выступление театра теней. На парковке около Музея техники Вадима Задорожного вниманию москвичей и гостей города предстала уличная экспозиция "За лентой".

Также горожане смогли посетить и другие киноплощадки в рамках "Киноэкспедиции" и посмотреть новые российские фильмы.

В этом году фестиваль охватил около 30 площадок, расположенных по всей столице. Программа "Золотой осени" включала в себя более 260 часов сценических и свыше 2 тысяч часов спортивных мероприятий, а также около 1,5 тысячи часов мастер-классов.