Предприниматели передали необходимые товары для бойцов СВО

Чаще всего столичные предприниматели отправляют в зону специальной военной операции сухие пайки и консервы, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что посылки для бойцов собирают как небольшие магазины, так и крупные торговые центры. Главное требование - возможность хранить еду долгое время в самых разных условиях. Даже те, чья специализация — не продукты, а, например, продажа стройматериалов, отправляют участникам СВО сотни коробок с сухими пайками. В этом предпринимателям помогают списки еды, востребованной на фронте, — их готовят волонтерские центры.

Так, предприниматели из Северного административного округа столицы передали на фронт 57 кг сырокопченой и варено-копченой колбасы. Из Восточного и Северо-Восточного административных округов - в общей сложности почти 500 кг тушенки. Владельцы магазинов из ВАО прислали для бойцов и военных госпиталей более 1,5 тыс. сухих пайков.

Предприниматели из Новой Москвы - более 450 кг, из ЦАО — 190 коробок, из ЮАО — 540. Бизнесмены из САО собрали более 1 тыс. упаковок лапши быстрого приготовления, из ВАО — 200 упаковок, а из ЮАО — 540.

В гуманитарных посылках часто встречается гречка — владельцы столичных магазинов отправили почти тонну этой крупы. Также предприниматели передают бойцам подсолнечное масло. Владельцы магазинов, пекарен и кондитерских тоннами отправляют солдатам сладости: пряники, печенье, шоколад, конфеты, а также фруктовое пюре.

Сахар, переданный в зону СВО, тоже исчисляется сотнями коробок. Кроме того, для живущих в зоне боевых действий детей владельцы продуктовых точек из ЮАО отправили сотни ящиков бананов, яблок и груш.

Также столичные бизнесмены кладут в посылки чай, кофе и питьевую воду.