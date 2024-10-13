В Москве прошел фестиваль НАУКА 0+

На все выходные Москва превратилась в научную столицу. Сразу на нескольких крупных городских площадках, а также в вузах, библиотеках прошел Всероссийский фестиваль НАУКА 0+.

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Все началось в Фундаментальной библиотеке МГУ, которая превратилась в портал из мира земного в мир космический: налево пойдешь - в "Научную квартиру" попадешь, направо пойдешь - на "Лунной базе" окажешься.

Идем в квартиру. Здесь каждая зона - комната, и каждая комната рассказывает, что все вокруг нас даже дома имеет отношение к науке. На "кухне" - постер с аппетитной тарелкой борща, куча пробирок, кочан красной капусты, свекла, провода, лампочки. Происходит простая научная магия: через медные и оцинкованные пластинки и раствор лимонной кислоты проходит ток, цепь замыкается, и загорается лампочка.

После прихожей - спальня: тут реальная кровать, рядом прибор для лечения опасного заболевания "апноэ". В "гостиной" все, как дома, - комнатные растения на стеллажах, есть китайский уголок: расслабляйся, рисуй иероглифы. В "гараже" - сложные механизмы, оптические иллюзии, маятники.

Летим на "Лунную базу". Тут разъезжает по песочной насыпи ровер для космической миссии - хоть на Луну, хоть на Марс. Тут можно было почувствовать себя космонавтом, живущим в лунном поселке: увидеть настоящую "космическую оранжерею" и отправиться в виртуальное путешествие по Луне.

В Московском дворце пионеров тоже было по-космически: можно было покрутиться в механической центрифуге, смоделировать самолет, а еще - поучаствовать в увлекательных мастер-классах: попробовать себя в роли врача - провести "операцию" по развертыванию конфеты методом лапароскопии.

Фестиваль "НАУКА 0+" - ключевое событие Десятилетия науки и технологий. Он проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах России на более чем 400 площадках, а также за рубежом.