Москвичей предупредили о снеге в понедельник

В Москве в понедельник, 14 октября, ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Ненадолго сформируется снежный покров толщиной 2–6 мм, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что в воскресенье, 13 октября, антициклон в атмосфере «из последних сил будет держать оборону» на берегах Москвы-реки. Он добавил, что сохранится облачная погода, преимущественно без осадков.

«Следующая неделя стартует с наступления глубокой осени. В понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Хельма», напомнит нам по полной программе, что на дворе середина осени», — пояснил Тишковец.

По его данным, в понедельник в столичном регионе начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2-0,6 см.

Температура воздуха в городе ночью и днем от +2° до +5°, в Подмосковье от +1° до +6°, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Синоптик пояснил, что до среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками. По ночам ожидается от +1° до +6°, днем от +3° до +8°. В общей сложности, констатировал он, за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 мм осадков.