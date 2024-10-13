Москвичи отправили на переработку более 2,3 тыс. тонн предметов

Благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей» за три года москвичи отправили на переработку и экологичную утилизацию более 2,3 тысячи тонн ненужных вещей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, сервис продолжает развиваться, предоставляя пользователям еще больше удобств. Теперь можно быстро подать заявку на вывоз одного из 24 доступных типов предметов.

— Оформить заявку на вывоз ненужных вещей можно буквально за несколько минут. Это может быть кухонный гарнитур, холодильник, пианино, новогодняя елка и даже автомобиль. За раз можно вывезти неограниченное количество предметов, — рассказал Собянин.

Проект начал свою работу в 2021 года, и с того момента стал принимать заявки на вывоз крупногабаритной бытовой техники, включая холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, а также транспортные средства. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

На сайте сервиса «Вывоз ненужных вещей» запустили новую функцию. Теперь жители столицы могут подарить вторую жизнь не только домашней утвари, но и матрасам.