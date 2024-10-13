Многопрофильный колледж построят в районе Лианозово

В Лианозово планируется возвести крупный колледж. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На земельном участке площадью около 3 га возведут новый многопрофильный колледж. Он расположится рядом с другими образовательными и культурно-просветительскими объектами, например, с Музеем славянской культуры имени Константина Васильева. Суммарная поэтажная площадь строений составит более 55 тыс. кв. м. Колледж возведут в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Он будет рассчитан более чем на 7 тыс. мест», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что после завершения строительства в колледже можно будет получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, полиграфии и цифрового дизайна.