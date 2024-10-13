Собянин заявил, что Москва продолжит обновление городского транспорта

Москва продолжит обновление городского транспорта, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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По словам мэра, в 2025 году на эти цели из бюджета будет выделено свыше 88 миллиардов рублей. На эти средства будет проведена замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда "Москва-2024" и "Москва-2026".

Кроме того, власти столицы заложили бюджет на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров.

Также планируется увеличить долю электробусов в парке московского наземного транспорта. По их количеству столица занимает первое место в Европе, обратил внимание Собянин. На данный момент в Москве насчитывается свыше 2 тысяч автобусов на электрической тяге.

Между тем на два городских маршрута в Москве вышли еще 13 новых электробусов. Речь идет о ночном маршруте н8, который ходит от метро "Китай-город" до Остафьевской улицы, а также о маршруте 293 в Южном Бутове. Благодаря этому поездки для жителей сразу 15 районов столицы стали еще комфортнее.