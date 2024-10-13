Москвоведы и фотографы рассказали про лучшие места для осенних фотосессий

В новом разделе «Осень в Москве» на Russpass можно узнать о самых красивых смотровых площадках города для эффектных кадров на фоне знаменитых парков и столичной архитектуры. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба комитета по туризму столицы.

«Классики отечественной советской фотографии устраивали осенние съемки в липовых аллеях около главного корпуса Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьевых горах. Так поступил автор одного из знаменитых снимков Иван Шагин. На его фотографии на фоне золотых деревьев позируют две девочки, а величественное здание университета можно угадать только по контуру, который выступает из октябрьского тумана», – говорится в сообщении.

Последовать его примеру и использовать для красочных фотосессий территорию университета рекомендует Юлия Щелкунова, аккредитованный гид и турменеджер.

«Я бы хотела выделить территорию рядом с главным зданием МГУ, кленовые рощи и липовые аллеи вокруг Университетской площади. Именно осенью они потрясающие: темные стволы и земля, яркие желтые кленовые листья, сквозь которые светит солнце, сверкающий золотом шпиль высотки – неудивительно, что туристы, которые приезжают на смотровую площадку, сбегают оттуда и устраивают фотосессии на фоне осенних кленов и лип. Это еще и повод погулять вокруг самой большой сталинской высотки и оценить размах архитектуры», – рассказала экскурсовод.

Богатство осенних красок можно оценить и на ВДНХ. Главная выставка страны у многих ассоциируется со зданиями и павильонами советской эпохи, каскадами фонтанов. Однако сфокусировать объектив камеры можно и на особенностях ландшафта.

«Здесь много клумб и рабаток с кустарниками, которые становятся пунцовыми осенью и дают прекрасную картинку в сочетании с историческими павильонами и украшениями фонтанов. Осень – повод прогуляться между каштанами и яблоневыми садами до «Ленты Мебиуса», которая, конечно, поражает воображение, но именно в это время года косые лучи солнца придают фантастический вид ее золотистой блестящей поверхности. Если останутся силы, можно совершить марш-бросок в Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук: здесь вы найдете буквально все оттенки осени – от золотых дубов до черной рябины. Красота!» – отмечает Щелкунова.

Москвовед Александр Васькин рекомендует посетить колесо обозрения «Солнце Москвы» и «Городскую ферму» на ВДНХ. С колеса обозрения открывается панорама выставки с ее фонтанами и павильонами, а на ферме можно поближе познакомиться с животными и птицами. Кроме того, именно с фермы начинается прогулка по воздушной тропе, которая проходит над Шереметьевской дубравой. Можно дойти до каскада Каменских прудов и следом выйти на экологическую тропу ландшафтного парка, где с высотных мостиков открывается вид на рощу. Не спеша маршрут можно пройти за 3,5 часа.

Увидеть столицу с высоты птичьего полета, пролететь над Москвой-рекой и посмотреть с нового ракурса на Москва-Сити можно прокатившись на Московской канатной дороге. А насладиться красотой шедевров архитектуры столичные гиды предлагают в городской усадьбе купца Степана Рябушинского.

«На мой взгляд, это один из лучших образцов стиля модерн, но большинство деталей декора и общий силуэт, увы, скрыты в летнее время за тенистым садом, поэтому надо лишь дождаться осени – и вот они, фризы из мозаичных панно с изображениями орхидей, кованые решетки балкона со спиралевидными глазами сов. Только лишь окна можно рассматривать бесконечно», – добавила Юлия Щелкунова.

Она также советует зайти внутрь особняка. Любителям литературы будет интересен музей Максима Горького в стенах здания. А в интерьерах особняка, дизайн которых выполнил Федор Шехтель, много света для красивых фотографий.

Раздел «Осень в Москве» также поможет составить собственный «фотогеничный» маршрут по столице. В него могут войти Бабушкинский парк, музей-усадьба «Люблино», усадьбы «Кусково», Кузьминки и многие другие места. В составлении маршрута пригодится уникальный инструмент сервиса Russpass – планировщик путешествий.

Туристический сервис Russpass начал работу в 2020 году. За четыре года он вырос в целую экосистему, с помощью которой легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать интересные факты о путешествиях по России и подготовиться к ним поможет интернет-издание «Russpass-журнал». Кроме того, с июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес». Сервис создан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий.