Московский Дептранс напомнил о перекрытиях улиц в воскресенье

В воскресенье, 13 октября из-за проведения Московского марафона будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем, что завтра с 07:00 будет временно ограничено движение на ряде улиц и набережных в центре города в связи с проведением «Московского марафона» (42 км). Движение будет закрыто с 07:00 до 16:30», — отмечается в сообщении.

Перекрытия движения будут введены на улицах Лужники, Хамовническом, Коровьем и Крымском валах, Смоленской улице, Большой Ордынке, Яузской, Тверской и Моховой улице, а также на Охотном ряду и улице Балчуг. Также будет закрыто движение транспорта на Бульварном кольце и нескольких набережных. Перекрытия коснутся и нескольких переулков в центре города и мостов — в частности, Крымского, Большого и Малого Устьинских. Полный перечень улиц, по которым пройдет марафон, приведен в Telegram-канале Дептранса.