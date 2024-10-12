Проекты благоустройства дворов разработаны с учетом пожеланий москвичей

С начала года в столице благоустроили около 1,7 тысячи дворов. Об этом в субботу, 12 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Улучшаем существующие и создаем новые места для отдыха и занятий спортом, детского досуга, модернизируем системы освещения, — отметил мэр Москвы.

Специалисты улучшили существующие детские площадки и игровые комплексы, построили новые, модернизировали освещение и создали тихие зоны отдыха. Теперь у маленьких жителей столицы появилось еще больше мест для безопасных игр. Обновленные детские площадки оснащены современными всесезонными тренажерами и игровым оборудованием, передает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, что основные строительные работы в спорткомплексе «Акварис», расположенном на юге столицы на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда, планируют завершить до конца 2024 года. Он будет включать разные функциональные пространства, в том числе зал для групповых занятий площадью более 200 квадратных метров.

В поселке Марьино Филимонковского района Новомосковского административного округа столицы появился новый детский сад — уже 2 сентября он принял первых воспитанников. Отдельно для каждой группы сделали игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Кроме того, специалисты выполнили благоустройство прилегающей территории.