Грибной сезон в столичном регионе затянулся из-за теплой осени, рассказал Агентству городских новостей «Москва» председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

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«Вторая волна идет, она непривычно длинная. В столичном регионе грибной сезон продлится до середины ноября, конечно, если вдруг не случится заморозков, но вроде не похоже», — сообщил он.

Специалист отметил, что в столичном регионе сейчас можно встретить более 200 видов съедобных грибов. Больше всего осенних опят, белых грибов, лисичек, рядовок.

В прошлом году опытный грибник Тимофей Калинин рассказал, что октябрь — кульминация грибного сезона. На территории зеленых зон можно найти рыжики, осенние опята, вешенки, лесные шампиньоны и грузди. Калинин уточнил, что в октябре чаще всего можно встретить именно рыжики.