10-й благотворительный забег пройдет в Лужниках 12 и 13 октября

12-13 октября 2024 года в Лужниках пройдет 10-й благотворительный забег «Бежим за Мечту — Ходить». Организатором забега выступает Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении».

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На дистанцию выйдут более 20-ти благобегунов и 20 участников киберкоманды, в которую вошли подопечные и амбассадоры фонда, а также мотиваторы, блогеры, модели с ограниченными физическими возможностями.

Акция посвящена 13-ти летней Таисии Тадыевой, у нее врожденная патология нижней конечности. Она нуждается в новом протезе, чтобы продолжить заниматься спортом и жить без ограничений.

Благотворительный забег также проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве 4 августа. Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» был организован в честь Дня железнодорожника. Первыми на старт вышли бегуны, которые выбрали дистанцию пять километров. Среди них был министр транспорта Роман Старовойт. Старт забегу дал Олег Белозеров, руководитель РЖД. Дистанция второго, малого забега, составила 1 тысяч 520 м — символическое число для участников, так как ширина железнодорожной колеи в России составляет 1 тысяч 520 м.