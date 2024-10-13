Юные знатоки истории из регионов посетили Музей Победы

Музей Победы 12 октября посетили старшеклассники — финалисты историко-просветительского проекта «История в деталях» из Республик Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, а также Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик и Ставропольского края.

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Музей Победы стал одной из главных точек проведения программы «История в деталях». В рамках мероприятия ребята прошли квест «Уроки истории» в экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», а также побывали на экскурсии по масштабному музейному пространству «Подвиг Народа».

— Ни один музей, в котором я была, не сравнится с Музеем Победы. Здесь все перемещает тебя в то время, в годы Великой Отечественной войны, — поделилась впечатлением 17-летняя Мария Андреева (станица Красногорская, Карачаево-Черкесская Республика). — Те экспозиции, которые мы посмотрели, нам дали столько информации — это просто наглядный учебник истории! Я очень люблю изучать историю. Мне особенно была интересна выставка «Битва за Москву. Первая Победа!». Мой дедушка, Андреев Константин Георгиевич, участвовал в этой битве, сражался за Москву. А «Подвиг Народа» — это очень правильная экспозиция. Мы узнали о вкладе в Победу гражданских людей, тех, кто защищал тыл в годы Великой Отечественной, — рассказала она.

На основании экскурсионного материала ребятам предстоит выполнить итоговые задания, по результатам которых будут определены победители проекта.Также в рамках программы проекта «История в деталях» школьники посетят Красную площадь, Кремль, прогуляются по парку «Зарядье» и парку Горького.