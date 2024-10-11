В Москве открылся Всероссийский фестиваль НАУКА 0+

До 13 октября столица принимает праздник науки сразу на нескольких крупных городских площадках: Московский дворец пионеров, парк Зарядье, Шуваловский корпус МГУ им. Ломоносова и, конечно, Фундаментальная библиотека Московского университета.

© Российская Газета

Вообще НАУКА 0+ - это более 10 тысяч мероприятий по всей России, но научным центром в эти выходные стала Москва.

Все началось в Фундаментальной библиотеке МГУ, которая превратилась в портал из мира земного в мир космический. Каждый входящий мог почувствовать себя буквально витязем на распутье: налево пойдешь - в "Научную квартиру" попадешь, налево пойдешь - на "Лунной базе" окажешься.

Идем в квартиру. Здесь каждая зона - комната, и каждая комната рассказывает, что все вокруг нас даже дома имеет отношение к науке.

Знаете, как джинсы связаны с Нобелевской премией? Вам расскажут об этом стены в "прихожей". Оказывается, привычный нам синий цвет джинсов получается с помощью красителя "индиго", который долгое время получали из растений, и стоил он очень дорого. До тех пор, пока в 1870 году немецкий химик Адольф Байер не синтезировал его в лаборатории. А в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию" за работы по органическим красителям.

И это только начало. Рядом -" кухня": постер с аппетитной тарелкой борща, на столе - куча пробирок, кочан красной капусты, свекла, провода, лампочки. Происходит простая научная магия: через медные и оцинкованные пластинки и раствор лимонной кислоты проходит ток, цепь замыкается и загорается лампочка.

Роберту пять лет, он тянет руки к кочану капусты: это что и зачем? "Кухонные" ученые рассказывают мальчишке о том, как получаются пищевые красители.

После прихожей - спальня: тут реальная кровать, рядом прибор для лечения опасного заболевания "апноэ" - остановка дыхания во сне. Стены этой комнаты расскажут, чем опасны нарушения сна. Устали гулять по квартире - можно прилечь и отдохнуть.

В "гостиной" все как дома - комнатные растения на стеллажах, есть китайский уголок: садись, расслабляйся, рисуй иероглифы.

Ну и "гараж" - сложные механизмы, оптические иллюзии, маятники.

Пора в открытый космос - летим на "Лунную базу". Тут разъезжает по песочной насыпи ровер для космической миссии - хоть на Луну, хоть на Марс.

"Ровер мы готовим для соревнований по робототехнике, которые будут проходить в Индии в январе 2025 года, рассказал один из создателей ровера Ярослав. - Он оснащен манипулятором с грузоподъемностью около пяти килограмм, есть специальное шасси, которое нужно для прохождения по пересеченной местности".

На "Лунной базе" гости почувствуют себя в роли космонавтов, живущих в лунном поселке: увидят настоящую "космическую оранжерею" и смогут отправиться в виртуальное путешествие по Луне. А еще - примерить высокотехнологичный скафандр, попробовать себя в роли пилота сверхзвукового самолёта.

Уже завтра откроется интерактивная выставка в Московском дворце пионеров. Туда тоже очень нужно всем: есть где полазить малышам, есть что попробовать, над чем подумать и даже что изобрести детям постарше. Да и взрослым точно будет интересно.

В Зарядье завтра будет интересно тем, кто интересуется медициной или хочет стать врачом.

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского организует там иммерсивный профориентационный павильон "Хирургия будущего и цифровая медицина".

Эксперты РНЦХ откроют секреты работы врачей, расскажут о самых передовых научных исследованиях, покажут, как выглядит внутри машина скорой помощи.

"Медицинские учреждения и научные лаборатории работают в том режиме, который не позволяет беспрепятственно и массово их посещать. Нельзя просто прийти и сказать "я интересуюсь медициной, расскажите мне подробнее". А в рамках фестиваля мы мы именно это и делаем, - прокомментировал "РГ" директор РНЦХ академик РАН Константин Котенко. - Мы расскажем, в чем суть работы врачей разных специальностей. Чем занимаются наши ученые-медики, как проходят исследования, как появляются новые методы лечения. Как, казалось бы, фантастические идеи становятся реальностью и спасают жизни. Для Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ мы каждый год готовим что-то новое и эксклюзивное. В этом году впервые мы приглашаем гостей и в наш научно-клинический филиал - пансионат "Звенигородский", где устроим для ребят медицинский квест и научный пикник".

"Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ давно приобрел общенациональный, а теперь - еще международный статус, став крупнейшим в мире мероприятием в области популяризации науки. Сегодня фестиваль - это визитная карточка российской науки образования во многих дружественных странах - Беларуси, Китае, Казахстане, Узбекистане, на Кубе. Во всех регионах нашей страны организовано свыше 400 площадок".

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова: