Между Москвой и Уфой запустят прямой поезд

С декабря 2024 года между Москвой и Уфой начнет курсировать прямой скорый поезд, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«В декабре между Уфой и Москвой начнет курсировать прямой поезд. Сейчас в Уфе делают остановку поезда, следующие через нее транзитом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорый поезд №49/50 Уфа – Москва будет курсировать через день, отправляясь с 15 декабря из столицы Башкортостана в 9:20 (прибытие в Москву на следующие сутки в 11:15) и с 16 декабря из Москвы в 15:25 (прибытие в Уфу на следующие сутки в 22:09).

Как уточнили в пресс-службе, в пути предусмотрены остановки в Бугульме, Нурлате, Димитровграде, Ульяновске, Инзе, Рузаевке, Рязани и в других городах и населенных пунктах. Состав будет сформирован из купейных и плацкартных вагонов с кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами. В нем также предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и багажное купе.