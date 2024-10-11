В Москве на одного соискателя приходится порядка 25 актуальных вакансий

Наибольшее число вакансий отмечается в Москве в сферах промышленности, транспорта и логистики, а также торговли и услуг. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы занятости населения города Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что экономика Москвы испытывает серьезный дефицит в кадрах. Сейчас он составляет 500 тыс. человек и по прогнозу вырастет до 781 тыс. человек в 2027 году.

"На современном рынке труда наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики. Именно поэтому сегодня найти работу может каждый желающий, ориентируясь на свои предпочтения и цели, - на одного соискателя в Москве приходится порядка 25 актуальных вакансий. Наибольшее количество предложений отмечается в промышленности, транспорте и логистике, сфере торговли и услуг, строительстве и информационных технологиях", - сказал Тарасов.

По его словам, особенно высок спрос на специалистов промышленной сферы - на производствах ждут операторов станков с числовым программным управлением, электромонтеров, монтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и других рабочих. В области транспорта и логистики востребованными специалистами являются машинисты электропоезда, обходчики и монтеры путей, тоннельные рабочие, слесари-электрики. Что касается оптовой и розничной торговли, отметил Тарасов, то тут наблюдается нехватка менеджеров по продажам и менеджеров по закупкам, а в сферу услуг требуются администраторы, официанты и бариста, пекари и повара, помощники по уходу, няни. Не достает работников и в креативных индустриях - здесь ищут специалистов по анимации, швей, портных, дизайнеров интерьера и одежды, кинопроизводителей.

Финансовый сектор нуждается в бизнес-аналитиках, проектных менеджерах, бухгалтерах. А в сферу строительства ищут маляров, слесарей-сантехников, штукатуров, плотников и других специалистов. Работодатели же в IT-компаниях приглашают программистов, аналитиков данных, разработчиков, графических, веб- и гейм-дизайнеров.

Тарасов добавил, что в базе центра "Профессии будущего" представлено порядка 500 тыс. актуальных вакансий практически из всех отраслей экономики. Любой желающий, вне зависимости от уровня образования и опыта работы, сможет найти себе дело по душе. При этом эффективным инструментом подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда стали колледжи.