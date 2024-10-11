В последней декаде октября среднесуточная температура воздуха в столице опустится ниже плюс 5 градусов, в связи с этим автомобилисты могут приступать к смене летней резины на зимнюю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По автошинам: среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 в последней декаде октября – можно приступать к переобувке автомобилей на зимний вариант», – написал Тишковец.

Как отметил синоптик, во второй половине следующей недели возможны заморозки – ночные температуры опустятся от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем к концу недели потеплеет до плюс 5–10 градусов.

«Золотая осень станет переходить в период глубокой осени», – добавил Тишковец.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, вероятность того, что первый снег выпадет в Москве во второй половине октября, высока.