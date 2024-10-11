Завершено благоустройство возле московского городского вокзала Митьково МЦД-3

Завершено благоустройство возле столичного городского вокзала Митьково МЦД-3 в Восточном автономном округе.

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Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили на официальном Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

— Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности территорий около московского городского вокзала, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы работ вошли улицы 3-я Рыбинская, Лобачика, Русаковская, Шумкина, переулки Сокольнический, Микульский, Старослободский и Рыбинский, — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты убрали под землю «воздушные» провода, дополнительно проложили ливневку, расширили тротуары и обновили их покрытие общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, заменили свыше 30,7 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, смонтировали опоры контрастного освещения на нерегулируемых переходах.

Кроме того, рабочие разместили светофоры на улице Русаковской и пересечении Сокольнического вала с улицей Шумкина, упорядочили парковки, оборудовали 174 новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, установили 10 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами.

Также была обновлена детская площадка на 3-й Рыбинской улице в районе дома 26, разбито более 21 тысяч квадратных метров газона, высажено 109 деревьев и 20 кустарников, говорится в публикации.

В столице завершилось благоустройство Кадашевской набережной. 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин оценил, как она преобразилась.