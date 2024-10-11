В кафе и ресторанах Москвы побывали более 2 млн гостей из регионов за полгода

В комитете по туризму Москвы рассказали, что в кафе и ресторанах столицы за полгода побывали более 2 млн гостей из других регионов страны.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, наибольшей популярностью столичные кафе и рестораны пользовались у жителей Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.

В настоящее время в Москве работает более 22 тыс. подобных заведений.

«Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда», — добавила Сергунина.

Ранее эксперты туррынка провели исследование, чтобы выяснить, какие направления особенно популярны у россиян, путешествующих с детьми в период осенних каникул.