На Московской неделе моды побывали 65 тысяч человек

На Московской неделе моды, которая проходила 4 — 9 октября, побывали 65 тыс. человек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, коллекции представили около 200 дизайнеров из 41 города России и семи других стран, среди которых Китай, ОАЭ, Коста-Рика и Индия.

«Участники смогли продемонстрировать своё мастерство, найти новых деловых партнёров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес», — отметила Сергунина.

Ранее сообщалось, что в Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС.