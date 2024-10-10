В Москве прогнозируют сильное похолодание с мокрым снегом

Следующая неделя в столичном регионе начнется с сильных холодов. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, ночью в понедельник, 14 октября, воздух остынет до «слабого минуса», местами будут осадки. Уже во вторник, 15 октября, столбики термометров покажут не больше плюс 5-10 градусов, а также может пройти мокрый снег.

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