$96.95+0.84106.42+0.73
Почта

Сильное похолодание с мокрым снегом придет в Москву в начале следующей недели

Следующая неделя в столичном регионе начнется с сильных холодов. Об этом в четверг, 10 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве прогнозируют сильное похолодание с мокрым снегом
© Вечерняя Москва

По словам синоптика, ночью в понедельник, 14 октября, воздух остынет до «слабого минуса», местами будут осадки. Уже во вторник, 15 октября, столбики термометров покажут не больше плюс 5-10 градусов, а также может пройти мокрый снег.

В Москву пришли температурные качели

— (В понедельник — прим. «ВМ») на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего плюс 7-9 градусов, — передает слова Тишковца РИА Новости.

Новости Москвы
Евгений Тишковец
Москва