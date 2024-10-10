С декабря 2024 года двухэтажные поезда начнут курсировать между Москвой и Челябинском, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«Расширяем маршрутную сеть двухэтажных поездов: в декабре они начнут курсировать между Москвой и Челябинском. Состав пассажирского поезда №391/392 Челябинск – Москва обновим, его вагоны заменим на двухэтажные. Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и многим другим. Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров – специализированные места с дополнительным оборудованием.

Как уточняется, расписание поезда №391/392 останется привычным для пассажиров. Из Челябинска в первый рейс в двухэтажном исполнении поезд отправится 13 декабря, а из Москвы – 15 декабря.