Несколько новых аттракционов появится в «Острове мечты» в столице

Около 20 новых аттракционов, среди которых горка и гидролифт, появится в «Острове мечты» в Москве.

Об этом сообщил журналистам основатель проекта и председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

«Он по масштабу сопоставим с крытой частью, и главная его особенность будет в том, что там будут уникальные, большие аттракционы, которые мы физически не можем вместить в крытую часть: катальная гора, уникальный аттракцион с гидролифтом. У нас там будет около 20 новых аттракционов, и парк будет полностью тематический. В южной части мы установим колесо обозрения высотой 65 м. <...> Планируем открыть в июне следующего года, но часть зон будет открыта в 2027–2028 годах», – сказал Муцоев.

По его словам, парк будет тематическим.

Согласно данным презентации, площадь открытого парка составит 200 тыс. кв. м. Площадь интерактивного зеленого лабиринта с мультимедийным сопровождением – 2,5 тыс. кв. м. Площадь тематизированной детской площадки составит 2 тыс. кв. м.