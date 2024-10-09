В Москве выпал первый снег

В Северо-Западном административном округе Москвы и Новой Москве выпал первый снег. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что первый снег зафиксировали в Митино и поселке Мосрентген. По его словам, на следующей неделе в столичный регион придет похолодание и местами температура станет отрицательной, что может привести к гололедице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к 11 октябрю зимняя погода установится на 50-55% процентах территории РФ.