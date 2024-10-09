Собянин сообщил о завершении реставрации памятника Гагарину

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Сам монумент также очистили от грязи, коррозии и промыли все титановые пластины», — написал Собянин.

Работы проводились также и внутри памятника.

В завершение реставрации на стилобате смонтировали отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отреставрируют 200 объектов культурного наследия.