«Queen Classics»* - уникальная программа мирового шоу в Москве

Мировое шоу «Queen Classics»* возвращается в Москву. Больше 60 музыкантов на сцене, симфонический оркестр, рок-музыка и сильнейший голос поколения в 2-часовом шоу музыки Queen.

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Без чего невозможно представить феномен Queen? Без божественного голоса, не оставляющего равнодушным. Главная прима вечера: лучший голос, появившийся на рок-сцене в XXI веке, вокалист Ritchie Blackmore's Rainbow - El Magnifico Ронни Ромеро (Ronnie Romero)*. Первый вокалист со времен Фредди, способный петь песни Queen на уровне самого Фредди Меркьюри и вызывать такой же восторг во всем зале.

Как говорил сам Ричи Блэкмор, «Ронни — уникальный вокалист. Он способен петь как Ронни Джеймс Дио и как Фредди Меркьюри». В правоте слов гения музыки XX века уже смогли убедиться те, кто слышал песни Queen в исполнении Ромеро.

1 ноября на сцене Кремлевского дворца зрителей ждет уникальная программа, написанная для исполнения оркестром и рок-группой. Это новый взгляд на творчество одной из самых популярных групп в истории. Выученные наизусть нетленки прозвучат по-новому: как если бы эти песни были изначально написаны для исполнения группой и оркестром одновременно. Не очередной «трибьют» или шоу двойников – представление для тех, кто, как говорил один знаток музыки с родины Queen, «просто довольствуется самым лучшим».

Оригинальное исполнение, уникальный голос, невероятные аранжировки и прекрасно подобранные композиции с альбомов – 1 ноября на сцене Кремлевского дворца.

*Квин

*Квин Классикс

*Ричи Блэкморс Рэйнбоу – Эль Магнифико