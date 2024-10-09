Тыквенный латте, взвар и сбитень: что попробовать на фестивале «Золотая осень»

С 4 по 13 октября в Москве проходит фестиваль «Золотая осень». На его площадках работают гастрономические шале, где можно попробовать тыквенный латте, тортилью с кабачком и гречишные вафли, сообщается на сайте мэра Москвы.

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Несколько гастрономических шале расположились в центре столицы. К примеру, на Тверской площади можно попробовать стейки из форели на гриле в цитрусовом маринаде, хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, пряный тыквенный суп и тыквенный боул с курицей и сыром фета. На десерт - разные варианты шоколада, яблочный пирог и чизкейк с инжиром, а также смородиновый пунш, латте «Яблоко в карамели» и раф «Рафаэлло».

На площади Революции гостям «Золотой осени» предложат блины с лисичками, сосновыми шишками, медом, печеными яблоками, кедровыми орешками и взбитыми сливками. Там же можно попробовать тыквенные блины с творогом, взвар из сухофруктов, осенний тыквенный латте с корицей и имбирем и медовый сбитень с клюквой, сваренный по старинному русскому рецепту.

В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре в рамках фестиваля готовят свиные ребрышки с беби-картофелем и брискет. Кроме того, в меню есть свежая булочка с рваной свининой. А на улице Теплый Стан (владение 1б) можно попробовать лавандовое какао и несколько видов тортильи - с кабачком и жареным на гриле перцем или с тыквой и кедровыми орехами.

На Святоозерской улице (владение 1) специальное меню включает пирог с тыквой и кедровыми орехами, тыквенный и апельсиновый рафы, а также горячий пломбир. В сквере у Гольяновского пруда готовят солянку и скоблянку с грибами и предлагают чай с облепихой или брусникой.

На Матвеевской улице посетителям фестиваля «Золотая осень» предложат традиционные мясные блюда - картофель со шкварками и горинским салом, шашлык из белгородской свинины с сурковским чесноком и шашлык по-славянски со стригуновским луком.