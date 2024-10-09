Как понимать близких и общаться с детьми: ВДНХ приглашает на серию лекций

Ко Всемирному дню психического здоровья на ВДНХ проведут лекции, призванные помочь родителям и детям лучше понять друг друга, а также лекцию о восприятии красоты и дискуссию об арт-терапии. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить на ВДНХ в октябре-декабре. Вход на них свободный, но количество мест ограниченно - для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

Лекция «Родительские установки: как они мешают успешности детей» состоится в воскресенье, 13 октября, в 15:00 (строение 74). Перед слушателями выступят детский психолог, арт-терапевт Ирина Аксенова и детский психолог, автор сказок для детей и взрослых, эмоционально-образный терапевт Надежда Локтева. Гостям лекции расскажут, как маленькие дети получают установки с помощью слов, жестов и поступков. Также психологи объяснят, как негативные убеждения можно заменить полезными.

Лекцию можно посетить вместе с детьми в возрасте от пяти до десяти лет. Для них проведут диагностику с помощью рисуночных тестов и беседы. Психологи дадут родителям рекомендации по воспитанию и детским кризисам.

Во вторник, 22 октября, в 11:00 на ВДНХ проведут лекцию «Дети плюс гаджеты. Что делать, если ребенок ничего не хочет и сидит в телефоне». Она рассчитана на людей, у которых есть дети от двух до 16 лет. Ирина Аксенова и Надежда Локтева расскажут о влиянии гаджетов на развитие ребенка и о разумных границах их использования. На лекцию можно прийти вместе с детьми пяти-десяти лет. Для них проведут диагностику с помощью рисуночных тестов и интерактивных упражнений, а родители получат рекомендации экспертов.

В воскресенье, 10 ноября, в 15:00 состоится лекция «Половое воспитание. Как и когда говорить с детьми о важном», рассчитанная на родителей детей 3-15 лет. Детские психологи Ирина Аксенова и Наталья Пильникова расскажут о возрастных особенностях полового воспитания и о том, как научить ребенка здоровому восприятию себя и других. Мероприятие можно посетить с детьми пяти-десяти лет. Для них также проведут диагностику.

В воскресенье, 24 ноября, в 15:00 на ВДНХ пройдет лекция «Как воспитать уверенного в себе ребенка. Секреты успешного родительства». Детский психолог Наталья Пильникова и семейный психолог Елена Кузнецова объяснят, как формируется уверенность, как укрепить самооценку ребенка и при этом не перехвалить его. Также эксперты проведут занятие по песочной терапии с детьми пяти-десяти лет.

Во вторник, 10 декабря, в 11:00 состоится лекция «Чем полезны сказки для родителей. Как через сказку корректировать проблемы в поведении. Как создать личную терапевтическую сказку для своего ребенка». Она рассчитана на людей с детьми 2-12 лет. Психологи Надежда Локтева и Ирина Аксенова расскажут, как сказки помогают в воспитании детей, а какие произведения читать не рекомендуется. Для детей пяти-десяти лет проведут арт-терапевтическое занятие.

В павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница» 24 ноября пройдет лекция «Мозг и восприятие красоты» (начало в 14:00), а 7 декабря там проведут дискуссию «Психология цвета и другие аспекты арт-терапии: это работает?» (начало в 14:00). Эксперты расскажут, может ли красота быть объективной, и обсудят, действительно ли цвета способны влиять на человека.

Зарегистрироваться на мероприятия лектория ВДНХ можно за неделю до даты их проведения.