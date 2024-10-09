В Москве можно будет увидеть полярное сияние

Москвичи смогут увидеть полярное сияние. Оно может появиться в небе над столицей в пятницу, 11 октября, сообщает Москва24.

По словам профессора Института космических исследований РАН Сергея Богачева, вероятность появления редкого для этого региона природного явления составляет 60%. Его причиной могут быть магнитные бури. Одна из них завершилась накануне. Отмечается, что эта буря стала третьей менее чем за двое суток. Также есть вероятность, что полярное сияние могут увидеть в Псковской, Тверской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также севернее этих регионов.