Москвичам назвали дату прихода первого снега в столицу

Во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Во второй половине следующей недели появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдет где-то снежок", – сказал Ильин.

Однако, по словам синоптика, в ближайшие дни температуры в столице и в области сохранятся с положительной аномалией. Так, 10 октября днем в Москве потеплеет до 9–11 градусов, ночью минимальная температура ожидается 4–6, по области 3–8 градусов. Осадков не прогнозируется, уточнил Ильин.

"В Москву в воскресенье придет похолодание, температура днем – 7–12 градусов, ночью заморозков не ожидается – 1–6 градуса. А вот в ночь на понедельник на небе будут прояснения и за счет выхолаживания в области подморозит. Ожидается температура от минус 2 до плюс 3 градусов", – заключил синоптик.

При этом 9 октября уже стало самым холодным днем в Москве с начала осеннего сезона, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, похолодание будет не очень продолжительным. Так, в пятницу прогнозируется до 15 градусов.

"Но это будут последние плюс 15 в этот осенний период, больше мы их не увидим", – приводит слова синоптика ТАСС.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что тепло сохранится в Москве до выходных, 12 и 13 октября, включительно. В эти дни воздух в столице прогреется до 15 градусов. При этом на следующей неделе температура воздуха в Москве понизится, отметила синоптик.