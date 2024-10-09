Новый центр обработки данных построят в Царицыно

Новый центр обработки данных построят в районе Царицыно на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской.

«На земельном участке площадью около 1,4 га появится высокотехнологичный объект в 35 тыс. кв. м. Проект предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры, которая обеспечит высокую производительность и надежность в работе с большими объемами данных», – приводятся в сообщении слова Княжевской.

Для строительства объекта внесены изменения в правила землепользования и застройки по адресу: ул. Деловая, земельный участок 9.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Косино-Ухтомском построят комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 МВт. Предполагается, что этот проект внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных.