Храм Сергия Радонежского получит архитектурно-художественную подсветку

Храм преподобного Сергия Радонежского в Северном административном округе Москвы получит архитектурно-художественную подсветку. Об этом в среду, 9 октября, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

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— Разработан специальный проект организации освещения храма преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Для выделения архитектурных деталей и элементов был создан световой образ храма. Специалисты установят 74 энергоэффективных светильника в верхней и нижней частях фасада, осветив колокольню, шатры и купол и выделив мозаичные иконы.

В соответствии с концепцией освещения города все новые светильники будут в теплых или нейтральных белых тонах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что на западе столицы завершаются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта Кутузовский и Сити — Багратион. Петр Бирюков отметил, что эти пристани находятся на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра «Москва-Сити». Главная цель проекта — сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, а также обустроить комфортное пространство для отдыха. По словам Бирюкова, работы уже выполнены на 95 процентов и будут завершены в октябре.