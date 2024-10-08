Более 18 млн рублей вернули москвичи при пополнении "Тройки" через СБП

Более 18 миллионов рублей кешбэком вернули москвичи при пополнении карты "Тройка" через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Московский транспорт проводит вместе с Национальной системой платежных карт акцию, в рамках которой при пополнении "Тройки" с помощью СБП пассажирам возвращается 10%.

Предложение также распространяется для обучающихся, которые пополнят карту москвича через СБП.

"СБП – инновационный способ оплаты проезда, который работает на всех турникетах метро, МЦК и регулярных речных маршрутов, а еще на валидаторах наземного транспорта. А теперь с помощью СБП можно выгодно пополнить проездной в кассах и автоматах по продаже билетов", – добавил заммэра.

В конце августа в 1,7 тысячи автоматов по продаже билетов в метро стала доступна оплата через СБП. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате – выбрать соответствующий способ в меню. Также СБП полноценно заработала на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта.