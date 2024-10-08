2 ноября отмечаем день рождения Билли Новика на концерте Billy's Band в клубе «Космонавт»

30 октября отмечает свой день рождения Билли Новик - музыкант, основатель и фронтмен Billy's Band. 2 ноября легендарная петербургская группа приглашает любимую публику отпраздновать это событие в клубе «Космонавт».

© пресс-служба клуба «Космонавт»

Billy’s band известны своими забойными свинговыми ритмами и проникновенными текстами. Душевные исповеди брутального романтика, интеллигентного лузера оказались близки самой широкой аудитории. Их предрассветные блюзы, томительные баллады о счастье, любви и верности запоминаются навсегда. «Оторвёмся по-питерски», «Счастье есть», «Где спит твое сердце» - песни, которые стали уже настоящими хитами.

Billy's Band — пример группы, которая достигла успеха без участия продюсеров и рекламы. В составе - поющий контрабасист и сонграйтер Билли Новик, мультиинструменталист и саксофонист Михаил Жидких и удивительный гитарист Марс Ковалевский.

Billy’s band смотрятся одинаково органично на сценах многотысячных залов и в камерных заведениях. Каждый концерт Billy’s - это динамичный перфоманс, доверительное действие, двухчасовое путешествие по темным закоулкам человеческой души и ярким светом в конце туннеля!

Подробности и билеты по ссылке.