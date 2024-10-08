Ансамбль CEAM Artists выступит в Московском доме композиторов 10 октября

Музыканты и инженеры CEAM Artists выступят с перформативной программой «Биомеханизмы» в Большом зале Московского дома композиторов 10 октября. Это станет первым сотрудничеством ансамбля с одним из старейших фестивалей современной музыки «Московская осень».

© Звук

В программе концерта собраны произведения российских композиторов, работающих в жанре электроакустики и мультимедиа: Ольги Бочихиной, Владимира Горлинского, Романа Пархоменко, Николая Попова, Антона Светличного, Алексея Сысоева и Екатерины Хмелевской.

Артисты будут использовать авторские объекты и устройства, старинные инструменты вроде клавесина, а также классические (виолончель, рояль) и электронные (миди-клавиатура) инструменты.

К каждому шоу продумана сценография и разработано визуальное оформление: световая партитура и видеосъемка. Исполнения каждой пьесы предваряются комментариями голосового помощника, позволяющими лучше понять сочинение и стиль автора.

Полная программа:

Алексей Сысоев — MY GARDENS (для виолончели, tape, света и видео). Роман Пархоменко — «м» (для ансамбля, электроники и видео (видеохудожник — Александра Голикова)). Владимир Горлинский — Accent sequence (для рояля и электроники). Николай Попов — Born for Life (для клавесина, ансамбля и электроники). Екатерина Хмелевская — «Уроки английского» (для баяна, электроники и видео (видеохудожник — Александра Голикова)). Ольга Бочихина — «Акустико-пространственные миражи» (сад для виолончели, баяна, фортепиано, перформеров и электроники). Антон Светличный — «Лебедь сдох» (для патча Pure Date, клавиатуры и света).

Фестиваль «Московская осень» проводится с 1979-го. В этом году мероприятие пройдет на разных площадках с 6 по 28 октября: в Большом зале консерватории, Московском доме композиторов и Ярославской филармонии. Поддержку события осуществляют Союз композиторов России и Министерство культуры России.

Ранее фестиваль Signal 2025 объявил даты проведения.