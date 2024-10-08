Впервые на сцене Vegas City Hall - маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России с концертом

На сцене Vegas City Hall 26 октября пройдет юбилейный концерт Владимира Спивакова в компании коллег-профессионалов, с которыми его связывают десятилетия совместного творчества – Национальным филармоническим оркестром России.

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26 октября зрителей ждет полтора часа мастерского исполнения легендарных композиций П.И. Чайковского: Полонез из оперы "Евгений Онегин", вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, ноктюрн для виолончели с оркестром, фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".

Владимира Спивакова называют не иначе, как Маэстро. За 80 лет дирижер показал свой многогранный талант в разных сферах деятельности, но впервые публика узнала и полюбила его как феноменально одаренного скрипача – тонкого лирика, виртуоза и яркого интерпретатора.

Сейчас Владимир Спиваков руководит сразу двумя знаменитыми на весь мир оркестрами - Национальным филармоническим и "Виртуозами Москвы". А также помогает музыкантам сделать первые шаги в искусстве.

Стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова – талантливые и амбициозные - нередко выступают с маэстро на одной сцене. 26 октября зрители Vegas City Hall смогут насладиться филигранным исполнением сольных партий подопечной фонда Спивакова Полины Тхай (виолончель) - лауреата международных конкурсов и лауреата XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов “Щелкунчик”.

26 октября на юбилейном концерте в Vegas City Hall зрители увидят жемчужину мировой классической сцены - Национальный филармонический оркестр - музыкантов-новаторов, подаривших миру уникальную манеру игры, сочетающую в себе великие традиции и современные технологии исполнения - во главе с бессменным руководителем Владимиром Спиваковым.

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