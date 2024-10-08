«Дурацкий цЫрк» с Федерико Феллини

26 октября Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля «Феллини Циркус» от создателей «Дурацкого цЫрка» – клоун-театра «Высокие Братья».

© Пресс-служба

Новые репризы, новые формы клоунады и цирка, полная импровизация и контакт со зрителем, абсолютно непредвиденные обстоятельства и феноменальные трюки, а главное – уже знакомые и любимые персонажи «Дурацкого цЫрка». Яркое представление в стиле немого кино – с забавными погонями, элегантными героями и цитатами Федерико Феллини.

«Это будет спектакль-импровизация, спектакль-откровение, спектакль-размышление. «Феллини Циркус» – это считайте продолжение «Дурацкого цЫрка», с теми же героями, с теми же образами, но с новыми предлагаемыми обстоятельствами, репризами и размышлениями Феллини о клоунаде», – комментирует режиссер спектакля Денис Васильев.

«Высокие Братья» – это поистине уникальное явление в мире современного цирка и театра. Это самобытный коллектив, который творит на сцене совершенно невероятные, необъяснимые вещи.

«Это так здорово – жонглировать чувствами людей, когда они одновременно и плачут, и смеются. Ведь как говорил Феллини: «Быть клоуном – значит иметь возможность заставлять людей плакать и смеяться, значит быть воплощением маски, понятной всем, и ещё – обладать чувством ритма, вытекающим из врожденной психологической утонченности, делающей его игру доходчивой и для ребёнка, и для интеллигента, и для самой разношерстной публики».

Начало премьерных показов: 26 октября в 18:00 и 30 ноября в 19:00

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Возрастные ограничения: 6+

Билеты можно приобрести по ссылке.