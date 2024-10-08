C начала года в Москве продано на 45% больше элитных квартир и апартаментов, чем годом ранее

По оценочным данным, с июля по сентябрь 2024 года включительно на первичном рынке элитной недвижимости Москвы реализовано 430 квартир и апартаментов, что полностью сопоставимо с аналогичным показателем 2023 года. При этом объем спроса за все девять месяцев 2024 года предварительно достигает 1270 лотов, тем самым на 48% превысив отметку аналогичного периода 2023 года.

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Тем не менее, важно учитывать относительно низкую покупательскую активность в I полугодии прошлого года – возвращение сегмента к привычному уровню спроса началось только во второй половине 2023 года, сообщает компания NF Group.

В III квартале 2024 года спрос на элитные новостройки оказался более умеренным по сравнению с предыдущим кварталом. Если в I полугодии большая часть покупателей стремилась к быстрому заключению сделок и была готова к резкому перемещению капитала, то сейчас приоритетным становится тщательный анализ доступного предложения и более размеренное принятие решений.

Драйверами такого поведения остаются повышенная ключевая ставка и, как следствие, высокая стоимость денежных средств.

По словам Андрея Соловьева, партнера, регионального директора департамента городской недвижимости компании, интерес покупателей к элитному сегменту сейчас поддерживается несколькими факторами. Во-первых, это выход новых проектов и разнообразные варианты покупки жилья. Элитная недвижимость остается надежным источником для поиска стабильных инвестиций, что стало решающим критерием для многих покупателей, ищущих способ сохранения капитала на фоне нестабильности микро- и макроэкономической обстановки. Во-вторых, застройщики стараются поддерживать активные темпы продаж за счет предоставления более комфортных условий покупки, в частности, одним из самых популярных инструментов остаются рассрочки, причем на достаточно длинные сроки и с минимальными первоначальными взносами.

Несмотря на сохранение покупательской активности, девелоперам удается обеспечить не только абсолютное восполнение проданных объемов элитной недвижимости, но и стабильный прирост и разнообразие предложения в сегменте. На конец сентября 2024 года в Москве экспонируется 2,9 тыс. квартир и апартаментов (+12% за квартал и +45% за год) – абсолютный рекорд объема предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости. Это значение на 6% выше результата III квартала 2020 года, которое на протяжении последних четырех лет оставалось максимальным.

За девять месяцев 2024 года рынок элитной недвижимости Москвы пополнился 13 новостройками и отметился стартом двух новых очередей в рамках уже реализуемых проектов. В частности, за последние три месяца на рынок вышли комплексные проекты «Фрунзенская набережная» и «Татарская 35», а также ЖК Kami и «Садовническая 69» (в формате закрытых продаж). Кроме того, было объявлено о начале реализации III очереди строительства ЖК «Тишинский бульвар» – двор «Рябиновый», в рамках которой на рынок был выведен корпус №3.

Среди тенденций этого года определенно выделяется смещение интереса девелоперов в сторону укрупнения застройки совместно с расширением доступных сервисов и внутренней инфраструктуры. Ранее, особенно в классе делюкс, среди ключевых критериев будущего проекта отмечались камерность и клубный формат. Теперь же застройщики смело выводят комплексные проекты, компенсируя непривычный для рынка масштаб наличием разнообразного предложения, в том числе эксклюзивных лотов, высококлассного сервиса от ведущих управляющих компаний, а также самодостаточного инфраструктурного наполнения, сочетающего в себе детский, спортивный, досуговый и бизнес-блоки.

Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке элитной жилой недвижимости превысила 1,8 млн руб. (+12% за квартал и +20% за год). Ключевым драйвером значительного прироста показателя стал выход новых проектов по более высоким ценам и наращивание доли класса делюкс до 31% (+6 п. п. за квартал) в совокупной структуре элитного предложения, соответственно, доля премиум-класса составила всего 69%. Помимо этого, влияние оказал пересмотр ценовой политики в сторону удорожания лотов в большинстве комплексов, как в связи с плановым повышением стоимости, так и в качестве ответной реакции застройщиков на сохраняемый интерес покупателей к элитным новостройкам.

В свою очередь, в премиум-классе средневзвешенная цена предложения достигла 1,2 млн руб./кв. м (+4% за квартал и +10% за год). В классе делюкс она составила почти 2,7 млн руб./кв. м (+7% за квартал и +23% за год).