Синоптик предупредил москвичей о похолодании в среду

Температура воздуха опустится до 8 градусов. Атмосферных осадков не ожидается. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Туманов не будет. Дожди закончатся в ночь на завтрашний день, то есть в ночь на среду. Температура понизится. И среда, и четверг будут самыми холодными днями. Температура днём не выше 8 градусов оба дня. И только в пятницу, в субботу небольшое повышение температуры до 13-14 градусов тепла. А осадков пока не ожидается. То есть осадки будут только вот сегодня, и в ночь на среду они закончатся».

Ранее синоптики назвали рекордным объём выпавших в Москве с воскресенья осадков. Они превысили суточную норму, указали в центре погоды «Фобос».