Москвичей предупредили о ливнях

Во вторник, 8 октября, в Москве пройдут ливни. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра.

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Дожди будут носить кратковременный характер, однако местами окажутся достаточно интенсивными. При этом температура будет относительно теплой — плюс 12-14 градусов. Столбики московских термометров резко опустятся в ночь на среду и достигнут отметки в четыре градуса тепла.

Во вторник в столице ожидается восточный с переходом на северо-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о радиационном тумане, который можно будет наблюдать в столице на текущей неделе.