В Москву и область пришло похолодание

Во вторник 8 октября погодный фон в Москве и Подмосковье сформирует центральная часть активного южного циклона. В небе будет по-прежнему облачно, осадки слегка усилятся, местами появится туман и начнется похолодание. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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При осадках средней интенсивности воздух в Москве прогреется сегодня до +13…+15 градусов, в Подмосковье - до +11…+16 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление слегка подрастет и составит 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Завтра 9 октября дожди пойдут на убыль, но при этом похолодает до +6…+8 градусов.