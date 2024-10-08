Ефимов: Два учебных корпуса построили в Новой Москве

Два новых учебных корпуса общеобразовательных школ открылись в сентябре 2024 года в районах Коммунарка и Филимонковский, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Строительство велось в рамках городской Адресной инвестиционной программы. У школы № 1391 в деревне Горчаково появился новый учебный корпус на 725 учебных мест. Также построили дополнительный учебный корпус на 300 мест для школы № 2070 в поселке Воскресенском. Уже в сентябре оба здания приняли первых учеников», — отметил вице-мэр.

Так, в новом пятиэтажном здании образовательного учреждения в деревне Горчаково открылись специализированные и универсальные учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий и спортзал, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатека. Его общая площадь — свыше 6000 «квадратов».

По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, трехэтажный учебный корпус в Воскресенском может принять 100 дошкольников и 200 школьников. Здесь разместились восемь универсальных кабинетов и специализированные кабинеты для занятий моделированием, изобразительным искусством и трудом.

Все этапы строительства контролировались Мосгосстройнадзором. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, разрешения на ввод корпусов в эксплуатацию были выданы в конце августа 2024 года. На двух площадках инспекторами Мосгосстройнадзора было проведено 24 контрольно-надзорных мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО. Так, в Новой Москве с момента присоединения уже ввели в эксплуатацию свыше 150 новых образовательных объектов, к началу 2026 года это число увеличится более чем на 40 единиц.