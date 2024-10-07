В Москве ухудшится видимость из-за тумана

В ближайшие часы в Москве ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 300–800 метров. Туман может сохраниться до 10:00 8 октября.

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Такие погодные условия могут увеличить число аварий и привести к затруднениям движения на дорогах. Кроме того, они неблагоприятны для высотных и строительно-монтажных работ.

Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.