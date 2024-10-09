Синоптик не исключил вероятность снега в Москве на следующей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что во второй половине следующей недели в Москве появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдёт небольшой снег.

«Во второй половине следующей недели появляется вероятность осадков и не исключено, что при этих температурах пройдёт где-то снежок», — отметил синоптик.

При этом он отметил, что в ближайшие дни температуры в Москве и в области сохранятся с положительной аномалией.

«До 12 октября ожидаем рост температуры. Завтра (10 октября. — RT) днём в Москве потеплеет до +9...+11°С, ночью минимальная температура ожидается +4...+6°С, по области +3...+8°С. Обойдётся без осадков, в утренние часы местами образуется туман, но долго не продержится», — рассказал Ильин.

Кроме того, по прогнозу, в воскресенье ещё похолодает.

«В Москву в воскресенье (13 октября. — RT) придёт похолодание, температура днём +7...+12°С, ночью заморозков не ожидается +1...+6°С. А вот в ночь на понедельник (14 октября. — RT) на небе будут прояснения и за счёт выхолаживания в области подморозит. Ожидается температура от -2 до +3°С», — добавил синоптик.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд.