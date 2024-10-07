Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Столичная промышленность переживает второе рождение. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что при поддержке местных властей активно создаются новые высокотехнологичные производственные площадки.

— В результате за последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился более чем вдвое. И продолжает расти в текущем году, — заявил Собянин.

По его словам, отдельно важно отметить вклад работников производств оборонно-промышленного комплекса, потому что они обеспечивают вооружением российскую армию и работают в две-три смены. Отдельно мэр поблагодарил специалистов за высокий уровень профессионализма и труд, следует из сообщения в Telegram-канале.

7 октября глава города в День московской промышленности посетил новый роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. По его словам, на данный момент важно повышать производительность и снижать количество неквалифицированных кадров. Он отметил, что завод построят в установленные планом сроки.